Российская BetBoom Team стала чемпионом PGL Wallachia S5 по «Доте» с призовым $ 1 млн

Состав BetBoom Team по Dota 2 выиграла глобальный топ-турнир PGL Wallachia Season 5 по Dota 2. Помимо трофея, российская команда получит главный денежный приз в размере $ 300 тыс.

В финале пятёрка Данила gpk Скутина уверенно переиграла европейскую Gaimin Gladiators — матч завершился со счётом 3:1 по картам.

Другая российская команда, Team Spirit, заняла на турнире четвёртое место и заработала $ 80 тыс. Aurora Gaming остановилась в топ-8, Virtus.pro проиграла все три матча и заняла 15–16 место.

PGL Wallachia Season 5 по Dota 2 прошёл в Румынии с 21 по 29 июня, призовой фонд составил $ 1 млн. Следующим крупным турниром станет Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде, стартующий 8 июля.