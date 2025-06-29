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Российская BetBoom Team стала чемпионом PGL Wallachia Season 5 по Dota 2

Российская BetBoom Team стала чемпионом PGL Wallachia S5 по «Доте» с призовым $ 1 млн
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Состав BetBoom Team по Dota 2 выиграла глобальный топ-турнир PGL Wallachia Season 5 по Dota 2. Помимо трофея, российская команда получит главный денежный приз в размере $ 300 тыс.

В финале пятёрка Данила gpk Скутина уверенно переиграла европейскую Gaimin Gladiators — матч завершился со счётом 3:1 по картам.

Dota 2. PGL Wallachia Season 5 . Гранд-финал
29 июня 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
1 : 3
BetBoom Team

Другая российская команда, Team Spirit, заняла на турнире четвёртое место и заработала $ 80 тыс. Aurora Gaming остановилась в топ-8, Virtus.pro проиграла все три матча и заняла 15–16 место.

PGL Wallachia Season 5 по Dota 2 прошёл в Румынии с 21 по 29 июня, призовой фонд составил $ 1 млн. Следующим крупным турниром станет Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде, стартующий 8 июля.

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