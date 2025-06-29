Сборы «28 лет спустя» достигли $ 100 млн — это уже самый кассовый фильм в серии

Мировые сборы фильма «28 лет спустя» достигли $ 100 млн. Картина режиссёра Дэнни Бойла достигла такого результата за девять дней — премьера состоялась 20 июня.

Таким образом, лента уже стала самым кассовым фильмом серии. Первая часть «28 дней спустя» за всё время проката собрала $ 75 млн, а «28 недель спустя» — $ 72 млн. При бюджете около $ 75 млн новому зомби-хоррору понадобится ещё примерно $ 40 млн, чтобы окупиться.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. Неофициальная премьера картины в России состоялась 28 июня.