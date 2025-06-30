Ума Турман — на свежем постере «Бессмертной гвардии 2».

Netflix опубликовал новый постер фильма «Бессмертная гвардия 2». Это сиквел первой части, в котором в том числе появится известная по «Убить Билла» и другим лентам актриса Ума Турман. Она и изображена на постере.

Новый постер фильма

Фото: Netflix

«Бессмертная гвардия» — экранизация одноимённого комикса. Сюжет повествует об отряде воинов, которые на протяжении веков сражаются со злом и спасают человечество. Дожив до наших дней, они скрываются от людей; Главной героине и предводительнице отряда по имени Энди приходится одновременно спасать землю и стараться не раскрыть секрет своего бессмертия.

«Бессмертная гвардия 2» выйдет на Netflix уже 2 июля.