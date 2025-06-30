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«На деревню дедушке» с Юрием Стояновым снова возглавил кинопрокат в России за уикенд

«На деревню дедушке» с Юрием Стояновым снова возглавил кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, комедийный фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли вновь вырвался в перёд по прокату в России за уикенд.

Лента обошла «Материалистку» и за минувшие выходные собрала 102 млн рублей. Картина Селин Сон собрала за уикенд 93 млн рублей. На третьем месте — «Балерина» со сборами в 45 млн рублей, а следом идёт анимационная антология «Три богатыря: Ни дня без подвига 2», которой покорились 39 млн рублей.

Главным героем ленты «На деревню дедушке» выступает 10-летний Владик. Когда маме срочно нужно было уехать в командировку, ему пришлось отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу.

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