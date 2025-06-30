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Дэвид Коренсвет назвал своего любимого супергероя детства и актёра, который его сыграл

Дэвид Коренсвет назвал своего любимого супергероя детства и актёра, который его сыграл
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Нынешний исполнитель роли Супермена Дэвид Коренсвет в интервью CBS Mornings рассказал, какой супергерой для него был самым любимым в детстве и какой актёр его сыграл.

Коренсвет больше всего фанател от Человека-паука в исполнении Тоби Магуайра и всей трилогии Сэма Рэйми о персонаже.

Это были фильмы, которые я смотрел в кинотеатрах, и они были для меня очень важны… про Человека-паука с Тоби Магуайром. В них показывают, что главный герой — ботан, которого запугивают, а потом он получает невероятные способности.

Дэвид Коренсвет сыграл Человека из стали в новом «Супермене», режиссёром которого выступил Джеймс Ганн. Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом Лексом Лютором.

В кино новый «Супермен» выйдет 11 июля.

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