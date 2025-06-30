Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Педро Паскаль похвалил других исполнителей главных ролей в «Фантастической четвёрке»

Педро Паскаль похвалил других исполнителей главных ролей в «Фантастической четвёрке»
Комментарии

Актёр Педро Паскаль в недавнем интервью похвалил своих коллег по фильму «Фантастическая четвёрка». Паскаль отметил, что каждый из них невероятно талантлив и интересен как актёр.

Похвалы от актёра удостоились Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак и Ванесса Кирби.

Если бы был конкурс на звание самого смешного… самого умного… самого талантливого… я был бы четвёртым. Джозеф Куинн потрясающий… Эбон — один из самых забавных парней. А Ванесса Кирби — это сила природы. Она была для меня лидером, помогая мне погрузиться в материал.

«Фантастическая четвёрка» выйдет в кинотеатрах уже 25 июля. Ленту снял Мэтт Шекманн.

Материалы по теме
Будет ли четвёртый сезон «Игры в кальмара»? Всё, что известно о продолжении сериала
Будет ли четвёртый сезон «Игры в кальмара»? Всё, что известно о продолжении сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android