Актёр Иван Янковский поделился тёплыми воспоминаниями о своём дедушке Олеге Янковском

Актёр Иван Янковский, известный по «Слову пацана» и «Фишеру», в интервью газете «Ведомости» рассказал о своём детстве. В частности, Иван поделился воспоминаниями о своем дедушке, Олеге Янковском, который был актёром и режиссёром.

По словам Ивана, дедушка приучал его к духовной жизни и научил актёра ценить тишину как таковую. У актёра в памяти отложился момент, как дед сидел на веранде и молча курил трубку, думая о чём-то.

Дед очень много дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним.

Кстати, своего сына Иван назвал Олегом — в честь деда, который ушёл из жизни в 2009 году.