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Американская версия культового «Поезда в Пусан» будет не ремейком, а спин-оффом оригинала

Американская версия культового «Поезда в Пусан» будет не ремейком, а спин-оффом оригинала
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Режиссёр Джеймс Ван, который продюсирует американскую версию корейского хита «Поезд в Пусан», рассказал, что проект будет не ремейком, как его подавали, а спин-оффом. То есть картина будет разворачиваться во вселенной «Поезда в Пусан», а не перезапускать её.

Несмотря на обилие идей, Ван отметил, что пока не может точно сказать, на каком этапе находится работа над проектом.

С творческой точки зрения события развернутся в мире «Поезда в Пусан». Эта эпидемия бушует по всему миру. Действие условного «Поезда в Нью-Йорк» должно происходить в Америке. Всё будет захватывающе, но я пока не уверен, на каком этапе проект.

«Поезд в Пусан» вышел в 2016 году и полюбился как зрителям, так и критикам. А ещё лента при бюджете в $ 8,5 млн собрала по всему миру $ 92 млн.

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