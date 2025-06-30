Том Холланд заявил, что скоро начнутся съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Актёр Том Холланд в соцсетях заявил, что совсем скоро начнутся съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Ранее говорилось, что производство картины стартует в период с июня по октябрь. Видимо, начать снимать ленту решили, не дожидаясь осени.

Впрочем, точной даты старта производства всё равно нет, но в день начала съёмочного процесса об этом наверняка объявят в соцсетях.

О чём расскажет «Человек-паук: Совершенно новый день», не раскрывается. Ходили разные слухи. Говорили, к примеру, о том, что история в ленте будет приземлённой, а если верить другим источникам, в центре сюжета окажутся мультивселенная и альтернативные реальности.

Режиссёром фильма выступит Дестин Дэниел Креттон, поставивший ленту о Шан-Чи. Кинокомикс должен выйти в прокат 31 июля 2026 года.