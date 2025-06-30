Получение прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров может быть добровольным

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что получение прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров может стать добровольным.

Эту тему стали активно обсуждать 24 июня, когда Госдума приняла в первом чтении закон о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. По словам Горелкина, сейчас обсуждается добровольное получение прокатных удостоверений, но если это одобрят, то нужно будет кратно повышать штрафы для нарушителей.

Насколько такая система будет эффективнее, чем обязательное получение «прокаток», — вопрос дискуссионный. Думаю, что в ближайшее время окончательное решение будет выработано.

Скорее всего, окончательное решение примут уже во втором чтении, но когда оно состоится, неизвестно.