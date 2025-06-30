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Сериал Государь про Петра первого от Окко: дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода исторического сериала «Государь» про Петра I
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Уже 2 июля состоится премьера сериала «Государь». Историческое шоу с Константином Плотниковым расскажет о жизни российского императора Петра I и покажет его ключевые решения, которые изменили страну.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko и по Первому каналу. Финал состоится уже 20 августа, в день выхода последней серии. Получит ли сериал продолжение, неизвестно.

Расписание исторического сериала «Государь» про Петра I

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 июля
2-я серия9 июля
3-я серия16 июля
4-я серия23 июля
5-я серия30 июля
6-я серия6 августа
7-я серия13 августа
8-я серия20 августа
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