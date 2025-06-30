Расписание выхода исторического сериала «Государь» про Петра I

Уже 2 июля состоится премьера сериала «Государь». Историческое шоу с Константином Плотниковым расскажет о жизни российского императора Петра I и покажет его ключевые решения, которые изменили страну.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko и по Первому каналу. Финал состоится уже 20 августа, в день выхода последней серии. Получит ли сериал продолжение, неизвестно.

Расписание исторического сериала «Государь» про Петра I