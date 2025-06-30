Расписание выхода исторического сериала «Государь» про Петра I
Уже 2 июля состоится премьера сериала «Государь». Историческое шоу с Константином Плотниковым расскажет о жизни российского императора Петра I и покажет его ключевые решения, которые изменили страну.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko и по Первому каналу. Финал состоится уже 20 августа, в день выхода последней серии. Получит ли сериал продолжение, неизвестно.
Расписание исторического сериала «Государь» про Петра I
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 июля
|2-я серия
|9 июля
|3-я серия
|16 июля
|4-я серия
|23 июля
|5-я серия
|30 июля
|6-я серия
|6 августа
|7-я серия
|13 августа
|8-я серия
|20 августа
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