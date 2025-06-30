Расписание выхода фэнтези-сериала «Этерна»

5 июля состоится премьера фэнтезийного сериала «Этерна». События сериала развернутся в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

В первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится уже 9 августа.

Расписание выхода сериала «Этерна»