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Сериал Этерна от Кинопоиска: дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода фэнтези-сериала «Этерна»
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5 июля состоится премьера фэнтезийного сериала «Этерна». События сериала развернутся в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

В первый сезон проекта войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится уже 9 августа.

Расписание выхода сериала «Этерна»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 июля
2-я серия12 июля
3-я серия19 июля
4-я серия26 июля
5-я серия2 августа
6-я серия9 августа
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