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Начались съёмки сериала «Лиля» о возлюбленной Владимира Маяковского

Начались съёмки сериала «Лиля» о возлюбленной Владимира Маяковского
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В столичном кинопарке «Москино» стартовал съёмочный процесс сериала «Лиля» — биографического проекта о Лиле Брик и её отношениях с поэтом Владимиром Маяковским. Сериал разделят на девять серий, их покажет Первый канал.

Сюжет расскажет о знакомстве и отношениях Маяковского с семейной парой, Осипом и Лилей Брик. Авторы планируют показать все стороны любовного треугольника: как любовь поэта к музе, так и его душевные терзания по поводу происходящего.

Главные роли в сериале сыграют Андрей Максимов, Мария Смольникова и Евгений Стычкин. Режиссёром «Лили» выступает Вера Сторожева («Шифр», «Француз»).

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