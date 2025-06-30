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Вышел трейлер фантастики «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом

Вышел трейлер фантастики «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом
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Компания Amazon выпустила трейлер фильма «Проект «Аве Мария». Фантастическая лента с Райаном Гослингом по мотивам романа Энди Вейера («Марсианин») выйдет в мировых кинотеатрах 20 марта 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM. Права на видео принадлежат Amazon.

«Проект «Аве Мария» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами ленты выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вместе с Гослингом в фильме также сыграли Сандра Хюллер («Зона интересов») и Милана Вайнтруб («Блудливая Калифорния»).

Постер фильма «Проект «Аве Мария»

Фото: Amazon

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