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«Союзмультфильм» регистрирует товарный знак «Чебубу» — злого Чебурашку с деталями Лабубу

«Союзмультфильм» регистрирует товарный знак «Чебубу» — злого Чебурашку с деталями Лабубу
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Компания «Союзмультфильм» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу». Внимание на это обратило издание «РИА Новости».

Чебубу выглядит как злая версия Чебурашки из одноимённого мультфильма, похожая на популярные игрушки Лабубу.

«Союзмультфильм» принял решение о регистрации товарного знака «Чебубу», чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями.

Фото: РИА Новости

В конце мая телеканал «ТНТ» анонсировал новогодний комедийный фильм «Чебубу и другие приключения Шурика». Спустя несколько часов после анонса глава канала Тина Канделаки извинилась перед «Союзмультфильмом» и сообщила, что пародии на Чебурашку в картине не будет.

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