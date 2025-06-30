LEGO выпустит большой набор по «Секретным материалам»

Производитель конструкторов LEGO подвёл итоги конкурса, в котором предлагал пользователям создать новые наборы по любимым франшизам. Победителями стали научная фантастика «Секретные материалы» и британский мультсериал «Уоллес и Громит».

Набор по «Секретным материалам» победил в номинации для больших конструкторов (от 1000 до 5000 деталей). В нём уместились летающая тарелка, таинственный лес и подземный офис Скалли с Малдером.

Фото: LEGO

Самым популярным маленьким набором (до 500 деталей) стал дуэт Уоллеса и Громита на мотоцикле с коляской.

Фото: LEGO

LEGO пока не называет дату выхода новых конструкторов. Предполагается, что сначала дизайнеры компании доработают наборы, и лишь потом их представят официально.