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18-летний косовар makazze перешёл в основной состав NAVI по Counter-Strike 2

18-летний косовар makazze перешёл в основной состав NAVI по Counter-Strike 2
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Киберспортивный клуб Natus Vincere принял решение выставить на продажу свой молодёжный состав NAVI Junior по Counter-Strike 2. При этом Дрин makazze Шакири покинет команду, чтобы перейти в основной состав «рождённых побеждать».

В свете потрясающих результатов один из игроков NAVI Junior, makazze, будет повышен и продолжит карьеру в основном составе клуба. Однако ограничения экосистемы CS не позволяют академическому составу развиваться под тегом NAVI, поэтому теперь мы принимаем предложения о выкупе состава NAVI Junior — включая четырёх игроков и тренера. У состава сохранится рейтинг VRS.

Кого заменит 18-летний игрок из Косова, пока не сообщается. Если переход makazze станет единственной заменой перед новым сезоном, он должен занять место одного из рифлеров — iM, b1t или jL.

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