Вышел трейлер сериала «Государь» о жизни Петра I — премьера 2 июля

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер исторического сериала «Государь» про императора Петра I. Восьмисерийный проект дебютирует на платформе 2 июля, эпизоды будут выходить еженедельно до 20 августа.

«Государь» охватит три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Фёдора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей.

Видео доступно в группе онлайн-кинотеатра Okko во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Okko.

Роль Петра в сериале исполнит Константин Плотников («Король и Шут», «Вертинский»), Александра Меншикова сыграет Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Роднина»), царевну Софью — Светлана Колпакова («Последний богатырь», «Ивановы-Ивановы»).