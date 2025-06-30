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Вышел трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3» — он завершит историю франшизы

Вышел трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3» — он завершит историю франшизы
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Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Большой финал». Третья лента серии станет последней и завершит историю, которая началась с сериала в 2010 году.

Судя по кадрам трейлера, Леди Мэри Кроули принимает решение о разводе, из-за чего вся её семья попадает в скандал. Ситуацию также осложняют финансовые трудности главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Действие «Аббатства Даунтон» происходит в начале XX века в вымышленном загородном поместье в Йоркшире. В центре сюжета — история жизни аристократической семьи Кроули и её прислуги. С 2010 по 2015 год вышло шесть сезонов сериала, а затем — два полнометражных фильма.

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