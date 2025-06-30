Второй сезон аниме «Моя геройская академия: Вне закона» выйдет в 2026 году

Студия Bones Film анонсировала продолжение сериала «Моя геройская академия: Вне закона». Второй сезон аниме-адаптации популярной манги выйдет в 2026 году.

Спин-офф «Моей геройской академии» дебютировал весной, первый сезон завершился в июне. Сериал рассказывает о «героях-нелегалах», которые вершат правосудие, не имея профессиональных лицензий.

В то же время к релизу готовится финал основного сериала. Премьера последнего сезона «Моей геройской академии» выйдет в октябре и завершит главную сюжетную арку, после чего Bones Film сможет сосредоточиться на спин-оффе и других проектах по культовой манге Кохэя Хорикоси.