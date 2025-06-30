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PewDiePie выпал из топ-10 самых популярных каналов на YouTube

PewDiePie выпал из топ-10 самых популярных каналов на YouTube
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Канал легендарного видеоблогера Феликса PewDiePie Чельберга впервые за 12 лет покинул топ-10 самых популярных сообществ на YouTube.

Аналитики отмечают, что одной из главных причин стали короткие видео. Формат Shorts позволяет намного быстрее набирать миллионы просмотров на площадке, что раньше было намного сложнее — теперь же южнокорейский автор kimpro828 в короткий срок смог обойти бывшего «короля YouTube».

В последние годы PewDiePie отказался от полноценного видеоблога по играм — сейчас Феликс публикует лишь видео о путешествиях и своей жизни, потеряв большую часть аудитории ради спокойной жизни.

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