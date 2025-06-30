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Новый хищник — на новом кадре фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фаннинг

Новый хищник — на новом кадре фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фаннинг
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Издание Empire представило новый кадр из предстоящего фильма «Хищник: Планета смерти». Премьера новой ленты в культовой вселенной состоится 7 ноября.

На кадре новый хищник вместе со своим отцом. Главным героем вновь станет инопланетный монстр, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не в силах устранить никому другому.

Новый кадр фильма «Хищник: Планета смерти»

Фото: Empire

Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг («Малефисента», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Неоновый демон», «Доктор Хаус»). Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг, постановщик «Добычи», которая стала приквелом к картинам про хищника.

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