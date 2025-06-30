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В Корее представили мультсериал «Кот Бигги» — он на 100% создан искусственным интеллектом

В Корее представили мультсериал «нового поколения» — он создан искусственным интеллектом
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Южнокорейская медиакомпания CJ ENM представила новую стратегию развития контента с помощью искусственного интеллекта — а также мультсериал «Кот Бигги», целиком созданный ИИ.

Создатели называют проект «контентом нового поколения»:

Мы применяли ИИ на протяжении всей цепочки создания контента — включая планирование, производство, распространение и маркетинг — для расширения производства контента с использованием ИИ в различных жанрах и форматах. Это позволяет нам создавать интеллектуальную собственность нового поколения.

«Кот Бигги» — короткометражный анимационный сериал без слов. ИИ за пять месяцев придумал и нарисовал 30 двухминутных эпизодов о коте, который неожиданно становится отцом цыплёнка. Предполагается, что это только первый проект в таком жанре.

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