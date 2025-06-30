Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые оценки фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» — лента получила лишь 54% на Rotten Tomatoes

Самоповторы и скучный сюжет: новый «Мир Юрского периода» получил низкие оценки экспертов
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокритики прохладно приняли «Мир Юрского периода: Возрождение» — новый фильм по культовой франшизе получил лишь 54% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

По мнению экспертов, лента не способна ничем удивить зрителя. «Возрождение» во многом повторяет предыдущие фильмы серии, но при этом не такой увлекательный и захватывающий. Из плюсов выделяют игру актёров и визуальные эффекты — но новый «Мир Юрского периода» это не спасает.

События фильма развернутся примерно через пять лет после финала «Господства». Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

Мировая премьера ленты состоится 4 июля, в России фильм начнут показывать с 12 июля.

Материалы по теме
Скарлетт Йоханссон уверена, что «Возрождение» понравится фанатам «Парка Юрского периода»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android