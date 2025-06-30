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В России снимут сериал «Приключения Электроника» по мотивам фильма 1979 года

В России снимут сериал «Приключения Электроника» по мотивам фильма 1979 года
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В России собираются снять новую версию «Приключений Электроника» в формате сериала — об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Режиссёром проекта станет Александр Войтинский, работавший над семейными сказками «По щучьему велению» и «Огниво». Сценарий напишут Алёна Гуляшко и Александр Грязин.

В начале 2024 года студия «Водород» сообщала о работе над новой интерпретацией истории Электроника — неизвестно, связаны ли эти проекты, или параллельно готовятся две новые экранизации.

Трёхсерийный фильм «Приключений Электроника» вышел в 1979 году и рассказывает о приключениях близнецов — школьника Сергея Сыроежкина и робота-андроида по имени Электроник.

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