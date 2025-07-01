Начались съёмки фильма «Дьявол носит Prada 2»

Съёмки «Дьявол носит Prada 2» официально стартовали. К своим ролям вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. С ними сыграет Кеннет Брана, которому досталась роль мужа Миранды Пристли.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

«Дьявол носит Prada» — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. Лента получила тёплый приём как со стороны критиков, так и от зрителей.

О чем расскажет сиквел, пока можно только гадать. Никакой информации нет.

«Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая 2026 года.