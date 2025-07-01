Продолжение фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом запустили в работу

Если верить изданию Variety, фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли получит продолжение. Над ним уже якобы начали работать. Кассовые сборы ленты достигли $ 144 млн за три дня, что в разы выше ожиданий.

«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.

Вместе с Питтом в ленте также сыграли Демсон Идрис («Чёрное зеркало»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Керри Кондон («Банши Инишерина») и Тобайас Мензис («Искупление»).