Появился первый постер фильма «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом

Paramount Pictures поделилась первым постером комедийного фильма «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом в главной роли. На нём можно увидеть главного героя.

Первый постер фильма

Фото: Paramount Pictures

Сюжет фильма основан на истории реального вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Его жизнь меняется, когда он скрывается от полиции и знакомится с матерью-одиночкой, в которую влюбляется.

Вместе с Татумом в ленте снялись Кирстен Данст («Вечное сияние чистого разума») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»). Режиссёром картины выступает Дерек Сиенфрэнс («Свет в океане», «Валентинка»).

Лента выйдет в российских кинотеатрах 9 октября, а в остальном мире 10 октября.