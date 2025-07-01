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Появился первый постер фильма «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом

Появился первый постер фильма «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом
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Paramount Pictures поделилась первым постером комедийного фильма «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом в главной роли. На нём можно увидеть главного героя.

Первый постер фильма

Фото: Paramount Pictures

Сюжет фильма основан на истории реального вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Его жизнь меняется, когда он скрывается от полиции и знакомится с матерью-одиночкой, в которую влюбляется.

Вместе с Татумом в ленте снялись Кирстен Данст («Вечное сияние чистого разума») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»). Режиссёром картины выступает Дерек Сиенфрэнс («Свет в океане», «Валентинка»).

Лента выйдет в российских кинотеатрах 9 октября, а в остальном мире 10 октября.

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