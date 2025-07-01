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Джеймс Ганн назвал актрису, которая могла бы сыграть новую Чудо-женщину

Джеймс Ганн назвал актрису, которая могла бы сыграть новую Чудо-женщину
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Джеймс Ганн в начале июня говорил, что в работу запущен новый фильм о Чудо-женщине. Скорее всего, она станет частью новой киновселенной DC. Кто сыграет героиню, пока неизвестно, но фанаты, как и всегда, предлагают своих кандидатов.

Одной из самых популярных актрис для роли называют Адрию Архону, звезду «Андора» и «Настоящего детектива». Интересно, что недавно во время интервью Ганна спросили про его отношение к Архоне. Режиссёр отметил, что они давние друзья и работали вместе.

Она была бы отличной Чудо-женщиной.

Слова Ганна, само собой, нельзя считать официальным подтверждением, однако радует, что он говорит об Архоне в таком ключе.

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