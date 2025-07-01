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«Он нас ещё порадует»: Михаил Пореченков поддержал актёра Михаила Ефремова

«Он нас ещё порадует»: Михаил Пореченков поддержал актёра Михаила Ефремова
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Недавно известный актёр и телеведущий Михаил Пореченков рассказал, что окажет вышедшему из колонии Михаилу Ефремову поддержку. Пореченков верит, что коллега исправится и будет радовать людей своими ролями в кино.

Михаил также пожелал Ефремову здоровья и удачи в будущих делах.

То, что он вернётся к профессии, — это прекрасно. Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Я думаю, что у него много творческих планов, и верю, что он ещё нас порадует.

Ранее режиссёр Никита Михалков подтвердил, что Ефремов устроился к нему на работу в театр «Мастерская 12». А сейчас актёр проходит восстановление.

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