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Фильм «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью вышел онлайн

Фильм «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью вышел онлайн
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Сегодня фильм «Громовержцы» от Marvel вышел в цифре. Лента уже доступна онлайн в сервисах Amazon Prime Video и Apple TV.

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

В кино лента вышла в мае и за время проката собрала $ 380 млн.

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