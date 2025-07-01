Яхья Абдул-Матин II и Виола Дэвис сыграют главные роли в ремейке «Игорного дома»

По данным издания Deadline, звезда «Отряда самоубийц» Виола Дэвис и Яхья Абдул-Матин II, известный в том числе по фильму «Матрица: Воскрешение», сыграют главные роли в ремейке триллера «Игорный дом».

Дэвид Мэмет написал оригинальный сценарий, который также стал его режиссёрским дебютом. В фильме рассказывается о психиатре Маргарет Форд, которая погружается в мир азартных игр, пытаясь помочь одному из своих пациентов, Майку Манкузо, справиться с тревожностью.

За производство отвечает Amazon MGM Studios. Оригинальный «Игорный дом» вышел в 1987 когда, главные роли в нём исполнили Линдси Краус и Джо Мантенья.