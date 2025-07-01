Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Балерина» по «Джону Уику» с Аной де Армас вышел онлайн

Фильм «Балерина» по «Джону Уику» с Аной де Армас вышел онлайн
Комментарии

С сегодняшнего дня фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли доступен в зарубежных онлайн-площадках. Картину можно посмотреть онлайн на Amazon Prime Video, iTunes и других сервисах.

«Балерина» рассказывает о профессиональной танцовщице, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас («Достать ножи»), а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»).

Изначально картина должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появился и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.

При бюджете в $ 90 млн лента собрала в прокате всего-лишь $ 108 млн. Она уже не окупится.

Материалы по теме
Идеальное кино про гонки с Брэдом Питтом. Обзор фильма «Формула-1»
Идеальное кино про гонки с Брэдом Питтом. Обзор фильма «Формула-1»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android