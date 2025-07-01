В PS Plus раздают Diablo 4, The King of Fighters 15 и Jusant
С сегодняшнего дня подписчики базового тарифа PS Plus получили доступ к подборке на июль. Геймеры уже могут скачать The King of Fighters 15, Jusant и Diablo 4. Последнюю нельзя забрать с российского аккаунта, поэтому нужно использовать учётную запись другого региона.
Новые игры в базовом PS Plus Essential в июле 2025 года:
- Diablo 4 — средневековый экшен-RPG от студии Blizzard, с мультиплеером и большим количеством собираемых предметов;
- The King of Fighters 15 — продолжение классического файтинга, напоминающего Street Fighter;
- Jusant — платформер-головоломка, где путешественник забирается на пустынную башню.
Фото: Sony
Проекты можно забрать до 4 августа.
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