В PS Plus раздают Diablo 4, The King of Fighters 15 и Jusant

С сегодняшнего дня подписчики базового тарифа PS Plus получили доступ к подборке на июль. Геймеры уже могут скачать The King of Fighters 15, Jusant и Diablo 4. Последнюю нельзя забрать с российского аккаунта, поэтому нужно использовать учётную запись другого региона.

Новые игры в базовом PS Plus Essential в июле 2025 года:

Diablo 4 — средневековый экшен-RPG от студии Blizzard, с мультиплеером и большим количеством собираемых предметов;

The King of Fighters 15 — продолжение классического файтинга, напоминающего Street Fighter;

Jusant — платформер-головоломка, где путешественник забирается на пустынную башню.

Фото: Sony

Проекты можно забрать до 4 августа.