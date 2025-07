Вышел трейлер мистического фильма «Девка-баба: Кукла-Чародейка» — премьера 7 августа

Кинокомпания Must See Magic Film представила трейлер фильма «Девка-баба: Кукла-Чародейка». Мистическая лента для всей семьи выйдет в прокат уже 7 августа.

Видео доступно во VK-группе Must See Magic Film. Права на видео принадлежат Must See Magic Film.

События фильма развернутся вокруг 12-летней Тани, чьё скучное лето на даче внезапно закручивается в мистический водоворот приключений, когда соседка Ева знакомит её с обрядом создания «кукол-мотанок». Таня создаёт свою куклу и после первой же ночи с ней в одном доме жалеет о смотанном. А когда её творение похищает коварный отец подружки — хрупкий девичий мир Тани оказывается в одном шаге от пропасти. И Таня, чтобы спастись, сама идёт на рискованный шаг.

Главные роли в ленте сыграли Светлана Иванова («Триггер») и Таисья Калинина («Пальма 2»). Режиссёром выступила Аглая Набатникова по сценарию Андрея Рубанова («Екатерина великая»).

Постер фильма «Девка-баба: Кукла-Чародейка»