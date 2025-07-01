Фильм «Верни её из мёртвых» от режиссёров «Два, три, демон, приди!» вышел онлайн

С сегодняшнего дня фильм ужасов «Верни её из мёртвых» от режиссёров «Два, три, демон, приди!» можно посмотреть онлайн. Картина доступна на зарубежных онлайн-площадках.

Лента добралась до онлайна через месяц после выхода в прокат. За это время картина собрала по всему миру $ 22 млн. Учитывая, что бюджет хоррора составил примерно $ 15 млн, фильм так и не окупился.

Сюжет «Верни её из мёртвых» рассказывает о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с пугающими ритуалами, происходящими за его большими стенами. Картину также показывали и в российских кинотеатрах.