Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Инкассаторы от ТНТ: дата выхода, когда выйдет, сколько серий

Криминальный сериал «Инкассаторы» стартует 14 июля
Комментарии

Телеканал «ТНТ» назвал дату выхода сериала «Инкассаторы». Криминальная комедия стартует уже 14 июля в 20:00, в первый сезон войдёт 16 эпизодов.

Сериал расскажет о напарниках-инкассаторах, которые давно занимаются перевозкой денег, но то и дело что-то идёт не так. В очередной раз, когда на машину нападают грабители, парням удается отбиться. Они случайно узнают, что это ограбление было организовано их шефом, и, чтобы ему отомстить, решаются на отчаянный ход: ограбить сами себя.

Главные роли в проекте исполнят Вячеслав Чепурченко («Легенда №17») и Кирилл Мелехов («Кентавр»). В шоу также сыграют Марат Башаров («Мастер и Маргарита»), Агата Муцениеце («Живой»), Яна Гурьянова («Чужая сестра») и другие актёры.

Материалы по теме
Сразу к делу: впечатления от третьего сезона «Игры в кальмара»
Сразу к делу: впечатления от третьего сезона «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android