Расписание выхода второго сезона сериала «Песочный человек» от Netflix
Уже 3 июля стартует второй сезон сериала «Песочный человек». Продолжение фэнтезийного сериала вновь расскажет о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.
Во второй сезон войдёт 12 эпизодов — они выйдут в двух частях в онлайн-кинотеатре Netflix с русской озвучкой. Финальную серию выпустят 31 июля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Песочный человек»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 июля
|2-я серия
|3 июля
|3-я серия
|3 июля
|4-я серия
|3 июля
|5-я серия
|3 июля
|6-я серия
|3 июля
|7-я серия
|24 июля
|8-я серия
|24 июля
|9-я серия
|24 июля
|10-я серия
|24 июля
|11-я серия
|24 июля
|12-я серия
|31 июля
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