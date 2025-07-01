Расписание выхода второго сезона сериала «Песочный человек» от Netflix

Уже 3 июля стартует второй сезон сериала «Песочный человек». Продолжение фэнтезийного сериала вновь расскажет о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

Во второй сезон войдёт 12 эпизодов — они выйдут в двух частях в онлайн-кинотеатре Netflix с русской озвучкой. Финальную серию выпустят 31 июля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Песочный человек»