EA выпустит студенческий симулятор баскетбола NCAA Basketball — впервые с 2009 года

Компания Electronic Arts анонсировала новую часть в своей баскетбольной серии NCAA Basketball. Проект будет посвящён студенческому баскетболу — его релиз состоится в лучшем случае в 2028 году.

В EA планируют подойти к игре с большим вниманием — для этого в студии создадут отдельное подразделение, которое займётся разработкой и поддержкой будущего баскетсима. По данным СМИ, канадская компания уже договорилась с 730 американскими студенческими командами, которые будут представлены в будущем проекте. Планируют ли разработчики создать следующую NBA Live, неизвестно.

Решение выпустить симулятор баскетбола, посвящённый студенческому баскетболу, связан с большим успехом EA Sports College Football 25 — аналогичному симулятору американского футбола. Игра вышла летом 2024 года и стала одним из самых успешных тайтлов Electronic Arts за последние годы.