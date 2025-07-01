Российскому мессенджеру Max нужна конкуренция с «Телеграмом» и WhatsApp — Дмитрий Песков

Российский мессенджер Max нуждается в конкуренции других сервисов для своего развития. Об этом изданию ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что для полноценного развития продукта ему просто необходима конкуренция. Об этом он рассказал, отвечая на запросы прессы о перспективах ограничения работы зарубежных сервисов ради продвижения отечественного решения.

Все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, поскольку в отсутствие конкуренции российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно.

Законопроект о создании цифровой платформы обмена данными приняли в Госдуме 10 июня. Сейчас на роль отечественного мессенджера рассматривается приложение Max от VK — c 1 сентября он станет обязательным для предустановки на новых смартфонах и планшетах в России.