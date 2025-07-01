Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме Дандадан, 2-й сезон (2025): дата выхода серий, расписание выхода, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»
Комментарии

Уже 4 июля состоится премьера второго сезона аниме «Дандадан». Один из самых популярных анимационных сериалов последних лет продолжит историю двух подростков, которые пытаются одновременно совладать с инопланетянами и призраками.

Во второй сезон вновь войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно в стримингах Crunchyroll и Netflix. Финал состоится 19 сентября.

Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 июля
2-я серия11 июля
3-я серия18 июля
4-я серия25 июля
5-я серия1 августа
6-я серия8 августа
7-я серия15 августа
8-я серия22 августа
9-я серия29 августа
10-я серия5 сентября
11-я серия12 сентября
12-я серия19 сентября
Материалы по теме
Каким получился финал «Игры в кальмара»
Каким получился финал «Игры в кальмара»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android