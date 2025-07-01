Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»
Уже 4 июля состоится премьера второго сезона аниме «Дандадан». Один из самых популярных анимационных сериалов последних лет продолжит историю двух подростков, которые пытаются одновременно совладать с инопланетянами и призраками.
Во второй сезон вновь войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно в стримингах Crunchyroll и Netflix. Финал состоится 19 сентября.
Расписание выхода второго сезона аниме «Дандадан»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 июля
|2-я серия
|11 июля
|3-я серия
|18 июля
|4-я серия
|25 июля
|5-я серия
|1 августа
|6-я серия
|8 августа
|7-я серия
|15 августа
|8-я серия
|22 августа
|9-я серия
|29 августа
|10-я серия
|5 сентября
|11-я серия
|12 сентября
|12-я серия
|19 сентября
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