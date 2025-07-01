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Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином» — премьера 25 декабря

Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином» — премьера 25 декабря
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Киностудия «Мельница» опубликовала первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином». Премьера нового проекта по знаменитой вселенной состоится уже 25 декабря.

Видео доступно во VK-группе Все комедии. Права на видео принадлежат «Мельнице».

Сюжет новой части серии расскажет о загадочной огромной туче, которая грозит затмить собой весь белый свет и превратить день в ночь, и только отважным богатырям под силу остановить ненастье мирового масштаба. Герои уезжают разбираться с этой проблемой, а на беззащитное княжество тем временем нападает Колыван.

«Три богатыря и свет клином» — уже 15-й полноценный проект по вселенной «Трёх богатырей». Ранее в этом году по франшизе также вышли «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — сборник трёх новых серий одноимённого мультсериала.

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