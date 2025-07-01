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Вышел трейлер фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу — премьера 7 ноября

Вышел трейлер фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу — премьера 7 ноября
Аудио-версия:
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Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный трейлер фильма «Бегущий человек». Экранизация знаменитого произведения Стивена Кинга выйдет в мировых кинотеатрах уже 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл, звезда «Кто угодно, кроме тебя» и «Смерча 2». Вместе с ним в ленте также сыграли Майкл Сера («Барби») и Эмилия Джонс («CODA: Ребёнок глухих родителей»). Режиссёром и продюсером картины выступает Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и «Типа крутым легавым».

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