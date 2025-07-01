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В шлем смешанной реальности Apple Vision Pro добавили русский язык

В шлем смешанной реальности Apple Vision Pro добавили русский язык
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В интерфейсе шлема смешанной реальности Vision Pro от Apple появилась возможность выбрать русский язык. Внимание на это обратил техноблогер Romancev768.

Пока русский можно выбрать в настройках системы как основной язык. Однако на текущем этапе это никак не меняет сам функционал AR-устройства, русской раскладки тоже не появляется.

Фото: Romancev768

Вероятно, появление русского на Beta VisionOS 26 связано с будущими проектами компании — некоторые предполагают, что язык может быть включён в число официальных этой осенью.

Очки Apple Vision Pro были выпущены в 2024 году. Устройство с ценой в $ 3,5 тыс. оказалось слишком дорогим гаджетом для обычных пользователей, и спрос на гаджет упал в течение нескольких недель. Сейчас Apple работает над новыми бюджетными версиями.

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