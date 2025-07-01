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Аниме «Человек-бензопила» официально выйдет в России 31 июля

Аниме «Человек-бензопила» официально выйдет в России 31 июля
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Студия DEEP сообщила о выпуске официальной локализации культового аниме-сериала «Человек-бензопила». С 31 июля все серии будут доступны в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Аниме можно будет посмотреть в дубляже студии Flarrow Films. Ранее в РФ были доступны только неофициальные переводы «Человека-бензопилы».

События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

Ранее русскоязычный аниме-портал «Шикимори» признал «Человека-бензопилу» лучшим сериалом 2022 года. Сейчас к релизу готовится полнометражный аниме-фильм по вселенной.

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