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Стали известны актёры и детали сюжета новогоднего фильма «Ёлки 12» — первые кадры

Стали известны актёры и детали сюжета новогоднего фильма «Ёлки 12» — первые кадры
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Кинокомпания Bazelevs представила первые подробности новой части праздничной комедии «Ёлки» — 12-й фильм серии выйдет в прокат 18 декабря 2025 года.

Сюжет, как обычно, будет включать несколько новелл, объединённых главной историей. «Ёлки 12» расскажут о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

В «Ёлках» снова появятся персонажи из прошлых частей — в съёмках примут участие Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков и Надежда Маркина.

При этом актёрский состав пополнят другие звёзды — Ольга Картункова, Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая и другие.

Кадры фильма «Ёлки 12»

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Комментарии
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