Создатель «Игры в кальмара» объяснил финал сериала

Автор «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк рассказал о последней сцене сериала, объяснив её смысл и значение для дальнейшей вселенной хита Netflix.

Далее следуют спойлеры финала третьего сезона.

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В самом конце Ведущий, который отправился в Лос-Анджелес, случайно замечает американского рекрутёра в местные игры на выживание — роль досталась голливудской актрисе Кейт Бланшетт, с которой Дон-хёк давно хотел поработать.

Подобный финал никак не связан с планами Netflix на потенциальные сериалы во вселенной (в декабре, по данным СМИ, уже начнутся съёмки американской «Игры в кальмара», за создание которой отвечает сам Дэвид Финчер). Такой концовкой Дон-хёк хотел показать, что игры продолжаются по всему миру.

Я закончил сериал на такой ноте, чтобы намеренно оставить место для дальнейших историй. Для Ки Хуна и Ведущего игры в Корее закончились, и, поскольку эта история началась с того, что я желал затронуть вопросы безграничной конкуренции и системы, созданной в позднем капитализме, я хотел оставить её на ноте, подчёркивающей тот факт, что эти системы устроены так, что даже если одна из них рухнет, сама структура остаётся нетронутой. Она будет воспроизводиться вновь и вновь, будто укоренилась в самой ткани общества.

Кейт Бланшетт в финале «Игры в кальмара» Фото: Netflix

Дон-хёк считает, что подобный финал делает события трёх сезонов более трагичными, поскольку человечество само вновь доходит до идеи подобных игр — и наш мир стремится в ту же бездну.

Вот почему я хотел закончить сериал с американским вербовщиком. И я написал эту сцену, желая получить впечатляющий финал для сериала, а не для того, чтобы открыть место для чего-то ещё.

По словам Дон-хёка, сам Ведущий к финалу третьего сезона ничего не знал про игры в других странах — до него доносились только какие-то слухи. Поэтому для него это также было шокирующим.

Последней сценой я хотел подчеркнуть, что система настолько сильна и глубоко укоренилась, что её не так-то просто разрушить, и поэтому она требует от нас постоянных усилий и твёрдой воли.