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Virtus.pro представила новую оранжевую форму на сезон-2025/2026

Virtus.pro представила новую оранжевую форму на сезон-2025/2026
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Российско-армянский киберспортивный клуб Virtus.pro представил новое джерси, созданное совместно с итальянским брендом спортивной одежды Kappa.

Новая форма выполнена в оранжевом цвете, который использовался клубом в первой половине 2010-х годов. В последних сезонах VP выступали в основном в чёрных джерси, реже — в белых.

Фото: Virtus.pro

Оранжевый — это часть нашей ДНК. Он давно не появлялся в основе дизайна, но всегда оставался в сердцах болельщиков. В новой итерации джерси мы не просто используем его как акцент, а делаем его центром внимания. Смелый, насыщенный, он отражает характер «медведей» — уверенный, агрессивный, не боящийся брать игру под свой контроль.

В новой форме игроки Virtus.pro выступят на Esports World Cup 2025 и других турнирах сезона-2025/2026.

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