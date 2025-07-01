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Для Red Dead Online вышло впервые с 2021 года большое обновление «Странные истории Запада»

Для Red Dead Online вышло впервые с 2021 года большое обновление с новыми миссиями
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Студия Rockstar Studios представила обновление «Странные истории Запада» для своей игры Red Dead Online — мультиплеер-версии RDR 2.

Патч содержит набор из четырёх сюжетных заданий, которые расскажут о сверхъестественных событиях в мире Red Dead Redemption. Игрокам предстоит расследовать таинственные происшествия и сражаться с нечистью — ожившими мертвецами, безумными роботами, болотными культистами и жестокими убийцами.

Обновление уже доступно в Red Dead Online. Игроки также получат тройное увеличение золота, долларов и опыта в различных миссиях и активностях.

Стоит отметить, что это первое крупное обновление с 2021 году, когда Rockstar приняла решение соcредоточить усилия на GTA 6.

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