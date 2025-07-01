Valve изменила распределение инвайтов на следующий мэйджор по Counter-Strike 2

Разработчики Counter-Strike 2 изменили распределение приглашений на следующий чемпионат мира StarLadder Budapest Major 2025 — он состоится в ноябре-декабре в Венгрии.

Из-за отличных результатов FURIA и paiN Gaming на мэйджоре в Остине американский регион получил ещё одну путёвку в третий этап вместо шестой команды Европы.

Распределение мест на Budapest Major 2025 по CS 2:

третий этап: Европа — 5, Америка — 2, Азия — 1;

второй этап: Европа — 2, Америка — 2, Азия — 1.

При этом Valve пока не определилась с распределением слотов в первом этапе. На прошлом мэйджоре у Европы и Америки было по шесть команд, у Азии — четыре.