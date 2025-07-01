Valve изменила распределение инвайтов на следующий мэйджор по Counter-Strike 2
Разработчики Counter-Strike 2 изменили распределение приглашений на следующий чемпионат мира StarLadder Budapest Major 2025 — он состоится в ноябре-декабре в Венгрии.
Из-за отличных результатов FURIA и paiN Gaming на мэйджоре в Остине американский регион получил ещё одну путёвку в третий этап вместо шестой команды Европы.
Распределение мест на Budapest Major 2025 по CS 2:
- третий этап: Европа — 5, Америка — 2, Азия — 1;
- второй этап: Европа — 2, Америка — 2, Азия — 1.
При этом Valve пока не определилась с распределением слотов в первом этапе. На прошлом мэйджоре у Европы и Америки было по шесть команд, у Азии — четыре.
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